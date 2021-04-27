Казанские школьники стали участниками федеральной олимпиады по финансовой грамотности

Казанские школьники дали старт региональному этапу всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности. Она позволит ребятам познакомиться с основами управления личными финансами и даст практические навыки работы с деньгами, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. Старт события прошел в стенах казанского лицея № 5 с участием руководства Нацбанка РТ и Минобрнауки республики.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин напомнил, что онлайн-олимпиада проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ее цель — донести до детей основные принципы бережного и рационального управления финансами.

«Данная олимпиада проходит с 2015 года и позволяет привить детям финансовую грамотность. Такие компетенции в современном мире — неотъемлемая часть багажа знаний как для молодежи, так и для более старших поколений. Поэтому мы активно развиваем это направление», — рассказал журналистам Хадиуллин.

Он уточнил, что олимпиада затронет ребят с 1-го по 9-е классы, в стране она проходит с 13 апреля и завершится 17 мая. Вместе с Татарстаном старт событию сегодня дали еще 12 регионов России. Высокий уровень финансовых знаний татарстанских школьников заметили на федеральном уровне: ребята из республики попали в пятерку регионов, которые смогли задать свои вопросы руководителю Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

Слова министра дополнил другой высокий гость мероприятия — управляющий Нацбанком РТ Марат Шарифуллин. Он подчеркнул важность повышения финансовой грамотности уже с юных лет.

«Основы финансовой грамотности необходимо закладывать с раннего детства. Сейчас вы — школьники, но через несколько лет кто-то из вас станет предпринимателем, кто-то будет работать в сфере финансов. Неважно, в какой профессии вы себя реализуете, знания по финансовой грамотности пригодятся вам везде, и задачи из олимпиады вы наверняка повстречаете в реальной жизни», — обратился к собравшимся школьникам Марат Шарифуллин и пожелал детям успешного прохождения олимпиадных заданий.

По окончании официальной части мероприятия его гости вместе нажали на символическую кнопку старта олимпиады.