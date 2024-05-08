Казанские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по биологии

Учащиеся Казани стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Призерами стали ученик лицея-интерната №2 Альберт Семенов и ученица IT-лицея КФУ Азалия Гуссамова», — говорится в сообщении.

Олимпиадники сразились в двух турах — практическом и теоретическом. Они продемонстрировали свои знания в ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, экологии, биохимии, биоинформатике и молекулярной биологии.

За победу боролись 289 школьников из 83 регионов России. Результаты олимпиады подвели в центре «Сириус».