Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по биологии
Учащиеся Казани стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
«Призерами стали ученик лицея-интерната №2 Альберт Семенов и ученица IT-лицея КФУ Азалия Гуссамова», — говорится в сообщении.
Олимпиадники сразились в двух турах — практическом и теоретическом. Они продемонстрировали свои знания в ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, экологии, биохимии, биоинформатике и молекулярной биологии.
За победу боролись 289 школьников из 83 регионов России. Результаты олимпиады подвели в центре «Сириус».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»