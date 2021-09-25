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Ру Тат
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25 сентября 2021  02:15
Александра Комарова

Казанские школьники собрали 175 кг мусора в рамках акции «Экодежурный по стране»

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В рамках Всероссийской акции «Экодежурный по стране» учащиеся гимназии № 125, школы № 86 и лицея № 35 сразились в экологическом квизе, а затем проведи уборку территории в Горкинско-Ометьевском лесу г.Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В мероприятии также приняли участие представители Минэкологии РТ, ГБУ ДО «Республиканский центр внешкольной работы», Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» и Городского детского эколого-биологического центра.

За два часа уборки ребята собрали около 175 кг мусора.

#субботник #уборка #минэкологии
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