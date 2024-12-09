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Общество 9 декабря 2024 09:28

Казанские школьники считают приемлемым для брака возраст 25-30 лет

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Казанские школьники считают приемлемым для вступления в брак возраст 25-30 лет. Это выяснили сотрудники городского Управления ЗАГС с помощью анкетирования на уроках семьеведения, сообщила начальник ведомства Елена Студеникина на деловом понедельнике.

«Все ребята без исключения считают, что в семье обязательно наличие детей. Многие отмечают важность равноправия мужа и жены. В качестве семейных ценностей молодые люди указывают на уважение близких людей, поддержку и наличие семейных традиций. Анализ результатов опроса показал, что молодые люди позитивно направлены на принятие семьи как ценности», – отметила Студеникина.

Она также рассказала, что в рамках уроков семьеведения школьники принимают участие в чествовании юбиляров супружеской жизни, встречах с многодетными семьями и даже в днях регистраций браков.

#Отдел ЗАГС #регистрация брака
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