Фото предоставлено организаторами

Национальный музей Республики Татарстан провел музейно-образовательную программу «Семь мостов, две улицы», ставшую очной частью Всероссийской ежегодной акции «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения». Сотрудники музея встретились со школьниками в лицее № 116 Казани, сообщают организаторы.

Мероприятие прошло в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» при поддержке Министерства культуры РФ и приурочено к Году единства народов России. В формате воображаемой прогулки по реке Булак и двум прилегающим улицам участники перенеслись в Казань конца XIX – начала XX века: узнали, как жили горожане по обе стороны реки, о чем шептались на Сенном базаре, как обустраивали быт горожане и сельские жители.

Особое внимание уделили традиционному костюму – его истории, символике и художественным особенностям. Школьники выяснили, чем отличалась одежда городского и сельского населения и как национальные традиции находят отражение в современной культуре. Программа направлена на знакомство подрастающего поколения с культурным наследием Татарстана, сохранение интереса к народным традициям и формирование бережного отношения к ним.

Мероприятие стало одним из завершающих в очной программе акции: 20 ноября 2026 года закрывается прием заявок и итогов «Культурного теста». Впечатления от встречи школьники могут использовать при подготовке работ творческого соревнования, которое проходит в четырех номинациях: «Этноисследование: костюмы народов России», «Костюм в кадре», «Новый взгляд на традиции» и «Наследники традиций».

Подать заявку на участие или ответить на вопросы интерактивного Культурного теста, разработанного экспертами Российского этнографического музея, можно на портале «Культурадляшкольников.РФ» до 20 ноября 2026 года включительно. Тестовые задания подготовлены для трех возрастных групп – младшей (6–10 лет), средней (11–14 лет) и старшей (15–18 лет) – в двух блоках: «Тест с иллюстрациями» и «Кроссворд».

По результатам творческого соревнования эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ, а школьники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам Культурного теста, получат сертификаты победителей. Итоги акции будут опубликованы 17 декабря 2026 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.