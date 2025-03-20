Казанские школьники поучаствовали в акции «Город трудовой доблести – Зеленодольск»

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Акция «Город трудовой доблести – Зеленодольск» прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан. В ней поучаствовали дети 7 классов лицея №177. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Руководитель Штаба общественной поддержки Камиль Садриев в своем приветственном слове подчеркнул, что присвоение почетного звания – это важный способ напомнить жителям страны о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Он отметил, что вклад Зеленодольска в Победу невозможно переоценить, и сохранение памяти об этих событиях – общая задача для всех людей.

Сотрудник Штаба Полина Мухина провела для школьников интеллектуальную викторину «Бәйге», посвященную истории Зеленодольска. В ходе викторины она рассказала, как небольшой поселок на берегу Волги превратился в крупный промышленный центр.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Более 34 тысяч жителей города ушли на фронт, 13 тысяч не вернулись домой. Зеленодольские предприятия изготовили для страны 117 бронекатеров, 13 противолодочных и 9 речных кораблей», – отметила она.

После викторины ребята посмотрели документальный фильм, посвященный роли Зеленодольска в годы войны.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Завершилась встреча авторским проектом Штаба «Кулинарная терапия»: сотрудник Штаба Оксана Курбатова провела мастер-класс по росписи бубликов, выпущенных Зеленодольским хлебокомбинатом. Школьники узнали историю этого лакомства и украсили бублики глазурью и посыпкой, а затем с удовольствием попробовали свои кулинарные шедевры за чаепитием.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Напомним, что присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» семи российским городам, включая Зеленодольск, предложил Владимиру Путину секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев в январе на заседании оргкомитета «Победа».

Звание «Город трудовой доблести» учреждено федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции в тылу. Каждый год к списку городов трудовой доблести добавляются новые города, в том числе по инициативе «Единой России».