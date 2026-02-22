Казанские школьники посетили вертолетный завод в рамках проекта «Единой России»

Фото: tatarstan.er.ru

Штаб общественной поддержки «Единой России» организовал для казанских школьников экскурсию на вертолетный завод в рамках партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» и профориентационного проекта «Внимание! Профессия». Об этом сообщается на сайте партии.

Учащиеся 10 класса лицея №131 начали экскурсию с музея завода, открытого в 1974 году по инициативе директора Ф. С. Аристова. Заведующий музеем Валерий Соломахин провел лекцию об истории предприятия. Сегодня музей занимает 450 квадратных метров и хранит около 7 тыс. экспонатов, включая модель первого самолета «этажерка» и легендарный У-2.

Отдельный блок рассказа был посвящен первым вертолетам, сошедшим с конвейера завода. Ребята узнали, как развивалось производство, и какие технологии применялись в разные годы, а также познакомились с процессом сборки вертолетов серии Ми-8, Ми-38 и «Ансат».

В цехе окончательной сборки заместитель начальника цеха Сергей Фадеев показал транспортные, пассажирские и спасательные модификации вертолетов. Лицеисты смогли заглянуть внутрь фюзеляжа и увидеть процесс монтажа оборудования и приборов.

Экскурсия продолжилась в Производственно-учебном центре (ПУЦ), созданном в партнерстве с холдингом «Вертолеты России» и госкорпорацией «Ростех» для подготовки мультиквалифицированных специалистов. Центр оснащен современным оборудованием и предлагает обучение по 38 востребованным профессиям с принципом «30 на 70»: 30% времени – теория, 70% – практика.

Завершилась программа рассказом о возможностях прохождения практики и перспективах трудоустройства на заводе. Многие школьники всерьез задумались о будущей карьере в авиастроении.

Проект «Внимание! Профессия» реализуется Штабом общественной поддержки «Единой России» при поддержке Секретаря Татарстанского регионального отделения Партии, Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Его цель – показать востребованные профессии и вдохновить школьников на выбор инженерных и рабочих специальностей, необходимых для экономики республики и страны.