Казанские школьники посетили ведущие школы Гуанчжоу

Делегация многопрофильного лицея №187 Казани посетила китайский город Гуанчжоу в рамках программы, реализуемой по меморандуму, подписанному в ноябре 2024 года со Средней школой «Ванцсю» при Университете Цинхуа. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Поездка проходила с 25 октября по 1 ноября, в ней приняли участие 16 человек – учащиеся и педагоги лицея.

Казанские школьники познакомились с образовательными программами китайской стороны, приняли участие в занятиях по китайскому языку, каллиграфии и искусственному интеллекту, а также провели совместные эксперименты по биологии, физике и химии. Для делегации организовали мастер-классы по национальным видам искусства, включая танцы, пение, игру на музыкальных инструментах, гончарное дело и фехтование.

Культурная программа визита включала посещение ключевых образовательных и культурных объектов Гуанчжоу: Музея провинции Гуандун, Средней школы при Гуандунском университете иностранных исследований, Гуанчжоуской средней школы искусств и Старшей экспериментальной школы Бэйцзяо.

Сотрудничество между школами Казани и Гуанчжоу развивается активно. В апреле 2025 года на базе лицея №187 прошла первая онлайн-встреча «Телемост дружбы: Казань – Гуанчжоу», а в июле делегация Управления образования Казани участвовала в международном образовательном форуме «Лидерство в образовании и будущее образования: инновации, конвергенция и устойчивое развитие».

По итогам визита были подписаны три новых меморандума о сотрудничестве: школа №132 заключила соглашение со Средней школой при Университете Гуанчжоу Оу Вэйго, школа №9 будет работать с Гуанчжоуской школой иностранных языков Пэн Бинь, а школа №51 – с Экспериментальной школой иностранных языков Гуанчжоу.

Такой обмен опытом позволяет учащимся и педагогам обеих стран развивать международное сотрудничество и внедрять новые образовательные практики.