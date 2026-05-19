Казанские школьники получат денежную премию за победу на Всероссийской олимпиаде

Казанские школьники, ставшие победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады, получат денежную премию мэра Казани и льготы при поступлении в ведущие российские вузы. Победителям предусмотрено по 40 тыс. рублей, призерам – по 30 тыс., сообщает пресс-центр мэрии города.

Всего в этом году высокие результаты показали 174 ученика из Казани. Это больше, чем годом ранее, когда победителями и призерами стали 162 школьника.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что успех стал результатом системной работы по подготовке учеников.

«Этот прекрасный результат – заслуга наших учителей, целеустремленности детей и выстроенной в Казани системы подготовки школьников к олимпиадам. В этот раз удалось обойти и Московскую область, и Санкт-Петербург по числу дипломов на сто тысяч населения. Второе место в составе сборной Татарстана, в которой доля казанских школьников составляет 65%, – это новый еще более высокий уровень качества для казанского образования. Это закономерный результат работы, которую мы выстаивали годами, ведь качественное образование – это один из приоритетов развития города. Всех ребят и их учителей поздравляем и обязательно поощрим за успехи», – сказал Ильсур Метшин.

Абсолютными победителями олимпиады стали 28 казанских школьников из 14 образовательных учреждений. Наибольшее число первых мест они завоевали по информатике – шесть победителей и по обществознанию – пять. Далее следуют химия (4), право и основы безопасности и защиты Родины (по 3), математика (2). По одному победителю – по русскому и немецкому языкам, литературе, географии и экологии.