Казанские школьники об экскурсии в музей пожарной охраны: «Машины здесь - крутые!»

Сегодня в Казани в рамках коллаборации МЧС России и национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям для первоклассников первого В-1 класса лицея №83 провели экскурсию в музее пожарной охраны.

Об истории пожарной службы со времен Российской Империи и до наших дней первоклассникам рассказала экскурсовод Руфия Шаймуллина.

«Я считаю, что посещение нашего музея очень важно для детей. Они узнали как вести себя в эсктремальных ситуациях, как вести себя при пожаре. Для малышей начальных классов это особенно интересно», – рассказала она.

Экскурсия началась с рассказа о большом пожаре в Казани, который произошел 3 сентября 1815 года. По словам Руфии, тогда сгорело более 1500 тысяч домов. Предшествовала пожару трехмесячная засуха. В музее первоклассникам показали интерактивную диораму с описанием событий тех дней.

«Огонь вспыхнул с утра в в Варламеевской церкви. По описаниям современников огонь был так силен, что в одно мгновение пламя охватывало до 5 и более домов», – рассказал диктор.

После экскурсии руководитель регионального отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Альбина Сагирова провела открытый урок для школьников, направленный на формирование культуры безопасного поведения. Она вместе со своей командой волонтеров рассказала ребятам о том, что общаться с незнакомыми людьми не нужно. А также поговорила о поведении в условиях различных чрезвычайных ситуаций.

После мастер-класса ребята отправились в пожарно-спасательную часть № 4 Федеральной противопожарной службы МЧС России. Школьникам показали новейшую пожарную технику и оборудование. Ребятам разрешили посмотреть изнутри пожарные машины и увидеть работу пожарного караула – как происходит отправление е месту пожара и боевое развертывание с подачей воды для тушения условного возгорания сугроба.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Примерив боевую одежду пожарного и посидев в специализированной технике, ребята смогли почувствовать себя настоящими пожарными. Своими впечатлениями об экскурсии с «Татар-информом» поделилась ученица первого В-1 класса лицея №83 Кира. Она рассказала, что ей все очень понравилось, но пожарным быть страшно, поэтому она хочет продавать одежду когда вырастет.