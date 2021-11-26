Орбитальный спутник за 24 часа: участники WorldSkills в Казани учатся мыслить космически

Космические технологии осваивают участники республиканского чемпионата WorldSkills в Казани, где формируется национальная команда Татарстана. Одно из заданий – создание спутника, который может в режиме реального времени передавать на землю данные о ДТП, пожарах и наводнениях. За работой ребят наблюдала корреспондент ИА «Татар-информ».

Космические технологии осваивают участники республиканского чемпионата WorldSkills в Казани

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Каждая команда получила чемодан с набором датчиков

Модель космического спутника с параболической антенной для наблюдений за атмосферой создается в компетенции «Инженерия космических систем». Соревнования проходят на базе казанского лицея №35.

«Ребята моделировали спутник еще четыре года назад, но задания постоянно меняются и усложняются. Впервые в этом году идет работа с антеннами, использованием шагового двигателя. До этого на спутнике поворотная параболическая антенна не моделировалась. Спутник должен делать снимки, которые имеют большую информационную емкость, данные нужно передавать на Землю. Для этого используется антенна определенного диапазона, которая передают на станцию информацию в режиме реального времени», – сообщил главный эксперт соревнований Игорь Григорьев.

Задания на протяжении трех дней в центре компетенций выполняют конкурсанты старше 16 лет. Это представители лицея №35, IT-лицея КФУ, радиомеханического колледжа и других учебных заведений столицы Татарстана. Молодые специалисты работают на закрытой площадке.

«Спутник не настоящий, это макет, но он позволяет отрабатывать все алгоритмы, как на настоящем устройстве. Все основные операции, связанные с созданием малых космических аппаратов, ребята отрабатывают. Это проектирование и контроль, программирование, радиомонтаж, общая сборка и испытания», – пояснил эксперт соревнований.

Спутник не настоящий, это макет, но он позволяет отрабатывать все алгоритмы, как на настоящем устройстве Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В региональном чемпионате по компетенции «Инженерия космических систем» участвуют пять команд. Каждая из них получила небольшой чемодан со специальным набором датчиков. Эти наборы предоставила одна из российских фирм, которая выпускает спутники.

«Корпуса спутников разрабатываются и изготавливаются. Виртуальная 3D-сборка должна соответствовать многим параметрам. К примеру, центр тяжести должен находиться строго по оси спутника и быть выше точки аэроподвеса», – отметил Григорьев.

Будущий персонал предприятий аэрокосмоса

В своей работе молодые люди используют макет нашей планеты. Специальная рамка служит имитацией магнитного поля Земли, прожектор – имитацией Солнца. Спутник, ориентируясь по магнитному полю, разворачивается в заданное место и делает снимки, которые передает на наземную станцию.

Область применения такого устройства достаточно широка. Спутник может фиксировать пожары, ДТП, пробки на дорогах, зоны подтопления или обмеления рек, степень засушливости земель в сельском хозяйстве. Кроме того, дистанционное зондирование используют для разведки в военных целях.

Чтобы попасть на чемпионат, ребята тренировались около 30 часов в неделю, что соизмеримо с их загрузкой в школе Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Инженерия космических систем» – перспективное направление, ведь республика имеет богатое космическое прошлое. Сейчас наш регион больше внимания уделяет развитию авиации, но в дальнейшем эту работу надо возрождать. Хотелось бы, чтобы у нас появлялись новые предприятия, которые бы работали на космос, а эти ребята стали их костяком», – говорит главный эксперт соревнований.

Чтобы попасть на чемпионат, ребята тренировались около 30 часов в неделю, что соизмеримо с их загрузкой в школе. На региональной площадке WorldSkills они работают по восемь часов в день.

«У нас одна из самых сложных компетенций, потому что очень большая загруженность. Команды напряженно работают все три дня. Зачастую ребята не успевают, но это нормально. Здесь нельзя что-то не выполнить. Пока корпус спутника не собран, к нему невозможно прикрутить датчики», – пояснил Игорь Григорьев.

Эксперт-компатриот Евгений Сазонов на соревнованиях представляет IT-лицей КФУ. В его обязанности входит оценка работ участников по заданным критериям и контроль за соблюдением общих правил.

«Отработанные навыки на WorldSkills – конкурентные преимущества участников. Пока у наших ребят с этим есть некоторые сложности, поэтому они немного отстают от графика. Чтобы войти в состав национальной сборной, молодые люди должны быть дотошными и целеустремленными, уметь доводить дело до конца», – отметил Сазонов.

Чтобы войти в состав национальной сборной, молодые люди должны быть дотошными и целеустремленными Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мои коды работают в реальной жизни»

На площадке республиканского чемпионата трудятся 15 ребят. В их числе ученик 10 класса лицея №35 Салим Сотников. Молодой человек – будущий программист. Космической тематикой заинтересовался после участия в VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021, куда попал по приглашению преподавателя.

«В этом году поехал на «Хай-Тек» в Екатеринбург, и меня эта тема зацепила. Сейчас участвую во втором чемпионате в своей жизни по направлению «Инженерия космических систем». Как будущему программисту, мне интересно, когда мои коды работают в реальной жизни, когда они применимы на конкретных устройствах. При программировании 3D-моделей или 3D-игр можно не знать всех основ физики, а тут нужно учитывать все ее тонкости. Это дает больше умений и знаний», – сообщил участник соревнований.

Спикер отметил, что участие в WorldSkills помогает ему еще и в личном развитии. Молодой человек в движении профессионалов участвует первый год, но имеет серьезную цель – намерен попасть в состав национальной сборной. В дальнейшем он собирается работать в IT-сфере.

Победители войдут в сборную Татарстана и будут готовиться к участию в национальном чемпионате по стандартам WorldSkills Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Другой конкурсант – учащийся IT-лицея КФУ Камиль Назыров в движение WorldSkills попал благодаря рекомендациям своего научного руководителя. «Увлекаюсь 3D-моделированием, достиг определенных успехов, поэтому пригласили представлять мое учебное заведение. Наиболее сложным при сборке спутника лично для меня было сопоставление разных моделей», – поделился парень.

В дальнейшем он собирается работать инженером-конструктором. Камиль Назыров уверен, что обязательно войдет в состав национальной сборной. Участие в региональном чемпионате для него неоценимый опыт.

«На этом соревновании попробовал себя в стрессовой ситуации. Дело в том, что мы очень ограничены во времени. Восьми часов в день для сбора спутника недостаточно. Поэтому пришлось мобилизовать все усилия, разделить обязанности в команде, быстро принимать решения, анализируя их последствия», – отметил он.

К национальному чемпионату будут готовиться три победителя

В конечном итоге из 15 конкурсантов отберут трех человек для участия в расширенном составе сборной и еще трех – в команду запасных. Победители войдут в сборную Татарстана и будут готовиться к участию в национальном чемпионате по стандартам WorldSkills. Национальный чемпионат состоится в августе 2022 года.

В региональном чемпионате по компетенции «Инженерия космических систем» участвуют пять команд Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

После всех площадок WorldSkills и учебы в вузах этих ребят ждут вузы аэрокосмической и it-направленности. В Татарстане это КАИ, КФУ, Иннополис, оборонные и предприятия радиоэлектронного комплекса. Молодые специалисты могут рассчитывать на высокий доход в частных компаниях.

«Сейчас очень востребованы программисты, зарплата молодого специалиста доходит до 100 тысяч. На втором месте – 3D-моделисты с доходом 70-80 тыс. в месяц. А на третьем – радиоэлектронщики, у них зарплаты ниже, но возможностей трудоустройства в мелкие компании больше», – сообщил Игорь Григорьев.

Стоит отметить, что в Татарстане на чемпионате WorldSkills соревнования в компетенции «Инженерия космических систем» впервые прошли в 2018 году. Это направление было представлено на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани в 2019 году.

Ребята, соревнующиеся в этой компетенции, должны осуществлять проектирование, программирование, сборку и запуск модели микроспутника для дистанционного зондирования Земли. На национальных чемпионатах WorldSkillsRussia конкурсанты из Татарстана несколько раз завоевывали медали. Так, учащиеся казанского «Лицея №35 – образовательного центра «Галактика» получили золото в 2019 году (среди участников от 16 лет и старше), две бронзовых медали - в 2020 году (среди участников от 16 лет и старше, а также в категории «юниоры»), бронзу - в 2021 году (среди юниоров).