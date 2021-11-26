Казанские школьники на чемпионате WorldSkills спроектировали космический спутник

Участники регионального чемпионата WorldSkills впервые спроектировали модель космического спутника с параболической антенной для наблюдений за атмосферой Земли. Соревнования в компетенции «Инженерия космических систем» проходят в эти дни на базе казанского лицея №35.

«Впервые ребята моделировали спутники четыре года назад. Однако задания постоянно меняются и усложняются. Поэтому впервые в этом году идет работа с антеннами, использованием шагового двигателя на спутнике. До этого на спутнике поворотная параболическая антенна не моделировалась. Спутник должен делать снимки, которые имеют большую информационную емкость. Данные нужно передать на Землю. Для этого используется антенна определенного диапазона, которая передает на станцию информацию в режиме реального времени», — сообщил главный эксперт соревнований Игорь Григорьев.

В трехдневных соревнованиях в центре компетенций участвуют конкурсанты старше 16 лет. Это представители лицея №35, it-лицея КФУ и других учебных заведений. Они работают на закрытой площадке по восемь часов в день.

«Спутник не настоящий, это макет, но он позволяет отрабатывать все алгоритмы как на настоящем устройстве. Все основные операции, связанные с созданием малых космических аппаратов, ребята отрабатывают. Это проектирование, контроль полученного оборудования, программирование, радиомонтаж, общая сборка и испытания», — пояснил эксперт соревнований.

В региональном чемпионате по компетенции «Инженерия космических систем» участвуют пять команд. Каждая из них получила по чемодану со специальным набором датчиков. Эти наборы предоставила одна из российских фирм, которая выпускает спутники.

«Корпуса разрабатывают и нарезаются. Виртуальная 3D-сборка должна удовлетворять куче параметров. К примеру, центр тяжести должен находиться строго по оси спутника и быть выше точки аэроподвеса», — отметил Григорьев.

В своей работе молодые люди используют макет нашей планеты. Специальная рамка служит имитацией магнитного поля Земли, прожектор — имитацией Солнца. Спутник, ориентируясь по магнитному полю, разворачивается в заданное место и делает снимки, которые передает на наземную станцию. Область применения такого устройства достаточно широкая. Спутник может фиксировать пожары, ДТП, пробки на дорогах, зоны подтопления или обмеления рек, степень засушливости земель в сельском хозяйстве. Кроме того, дистанционное зондирование используют для разведки в военных целях.