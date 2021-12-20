Казанские синхронисты стали первыми в дуэтах на Кубке Ромашиной

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

В Казани подвели итоги международного турнира по синхронному плаванию «Кубок Ромашиной», который проходил с 16 по 19 декабря на базе плавательного бассейна «Буревестник» Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Мероприятие стало заключительными стартами 2021 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет и микст-дуэты 12 лет и моложе.

На пьедестал почета поочередно поднимались спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской области, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Узбекистана, Сербии и самопровозглашенной Донецкой народной республики. В шаге от пьедестала остановились спортсмены Республики Крым. Командный кубок турнира завоевала татарстанская команда из Набережных Челнов.

«Наверное, одним из самых главных итогов прошедшего турнира можно считать выступление казанского дуэта воспитанниц „Школы Покровской“ Саиды Шарафутдиновой и Ники Сафоновой. Они в олимпийском виде программы — дуэте, в котором блистала Светлана Ромашина, одержали победу, показав очень высокий результат», — заметила заслуженный тренер России, координатор федерального проекта «Детский спорт», председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

Она уверена, что успех казанскому дуэту обеспечила поставленная сложная и современная программа, основанная на новых инновационных подходах, которые сегодня пропагандируются в синхронном плавании, а также высокая синхронность выполнения сложнейших элементов.

Кроме того, по мнению Ольги Павловой, значительным итогом соревнований можно считать еще и то, что тренеры и спортсмены разных регионов России и стран мира очень полюбили Татарстан и стали планировать дальнейшую учебу и тренировки именно на территории республики.

Фото: © Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

«Все подарки, которые прислала Светлана Ромашина участникам Кубка, — купальники, очки, футболки, сертификаты на пошив одежды — были розданы. Мы очень надеемся, что этот турнир открыл новые имена спортсменов, которые в будущем смогут прославить российское синхронное плавание», — резюмировала Ольга Павлова.