Казанские синхронисты «Школы Покровской» заняли весь пьедестал на турнире в Белграде

Фото: Федерация синхронного плавания РТ

Юные воспитанники казанской школы синхронного плавания имени Татьяны Покровской, училища Олимпийского резерва заняли весь пьедестал в Белграде на международном турнире XII SYNCHRO OPEN STARI GRAD. В соревновании приняли участие спортсмены из России, Сербии, Чехии и Словении.

Казанские синхронисты одержали победы во всех видах программ, включая комби, дуэты, микс-дуэты, соло и фигуры.

«Команда прогрессирует и подтверждает класс. Выступили здорово, практически не оставив соперникам шансов. Это очень хороший старт в новом соревновательном году», — считает заслуженный тренер России, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

По ее мнению, победа юношеского состава «Школы Покровской» в Сербии дает право рассчитывать на успешное выступление казанских синхронистов на других российских и международных стартах.

Отдельно Ольга Павлова выделила среди воспитанниц школы Екатерину Штатнову, которая заняла на прошедшем турнире 5 первых мест в различных видах.

Также она отметила, что успех команды по праву разделила старший тренер «Школы Покровской» семикратная чемпионка мира Милена Маретич, которая смогла подготовить и настроить команду.