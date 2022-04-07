Казанские самозанятые приглашаются к участию в ярмарках в ТЦ

С 8 апреля по 1 мая в Казани пройдут ярмарки самозанятых. Они смогут бесплатно представить собственную продукцию на площадке в одном из ТЦ города, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Для участия в мероприятии нужно пройти предварительную регистрацию. Для этого самозанятым необходимо зарегистрироваться и подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ. Необходимую помощь им окажут Фонд поддержки предпринимательства РТ и Центр поддержки самозанятых РТ.

Ярмарки будут проходить по адресу: проспект Победы, 141. Подробная информация размещена на сайте фонда, также справки можно получить по номеру +7(843)524-90-90.