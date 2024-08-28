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Происшествия 28 августа 2024 21:06

Казанские росгвардейцы вновь пополнили банк донорской крови

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Военнослужащие казанского полка Росгвардии приняли участие в очередной донорской акции, пополнив запасы крови для пациентов Республики Татарстан. Мероприятие прошло в отделении переливания крови Республиканской клинической больницы.

Фото: © Росгвардия РТ

Изначально бойцы прибыли в медучреждение с целью помочь своему сослуживцу, проходящему там лечение. Однако после беседы с медперсоналом о значимости донорства, решили внести более масштабный вклад в благое дело.

Фото: © Росгвардия РТ

Перед процедурой росгвардейцы прошли обязательный медосмотр, заполнили анкеты о состоянии здоровья и сдали необходимые анализы. Забор крови проводился под наблюдением опытных специалистов.

В акции приняли участие 20 военнослужащих, общими усилиями которых удалось собрать более 8 литров крови. Этот ценный материал будет использован для спасения жизней тяжелобольных пациентов, находящихся в реанимации.

#росгвардия по рт
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