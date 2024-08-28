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Казанские росгвардейцы вновь пополнили банк донорской крови
Военнослужащие казанского полка Росгвардии приняли участие в очередной донорской акции, пополнив запасы крови для пациентов Республики Татарстан. Мероприятие прошло в отделении переливания крови Республиканской клинической больницы.
Изначально бойцы прибыли в медучреждение с целью помочь своему сослуживцу, проходящему там лечение. Однако после беседы с медперсоналом о значимости донорства, решили внести более масштабный вклад в благое дело.
Перед процедурой росгвардейцы прошли обязательный медосмотр, заполнили анкеты о состоянии здоровья и сдали необходимые анализы. Забор крови проводился под наблюдением опытных специалистов.
В акции приняли участие 20 военнослужащих, общими усилиями которых удалось собрать более 8 литров крови. Этот ценный материал будет использован для спасения жизней тяжелобольных пациентов, находящихся в реанимации.
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