Казанские росгвардейцы обеспечили безопасность Единых игр специальной Олимпиады

Военнослужащие специального моторизованного полка и сотрудники Управления Росгвардии по РТ обеспечили безопасность гостей и участников специальной Олимпиады, которая состоялась в Казани с 23 по 26 января, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

На соревнования прибыли более 2 тысяч делегатов из 59 регионов РФ, а также из Беларуси. Спортсмены с ментальными нарушениями состязались в 18 видах спорта на 14 площадках.

Правоохранительные органы приняли усиленные меры по охране порядка в период подготовки и проведения Олимпиады. Кроме того, ежедневно более 100 военнослужащих казанского специального моторизованного полка Росгвардии следили за порядков на территории лыжно-биатлонного комплекса и у «Деревни Универсиады».

Специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии осуществляли ежедневный контроль деятельности работников частных охранных организаций, которые были задействованы в охране правопорядка на объектах специальной Олимпиады.

В ведомстве отмечают, что нарушений общественного порядка на крупном спортивном мероприятии допущено не было.