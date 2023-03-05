Казанские родители рассказали, сколько денег они дают детям на карманные расходы

В Казани только 9% родителей выдают своим детям на карманные расходы более 3 тыс. рублей в неделю. Причем учащиеся старших классов получают на карманные значительно больше, чем ученики младшей или средней школ, следует из исследования SuperJob. Оно основано на опросе, в котором приняли участие родители детей от 7 до 17 лет из Казани.

Деньги на карманные расходы дают своим детям 76% родителей младшеклассников и 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет. Так, 7—10-летним детям чаще всего дают на карманные до 500 рублей в неделю, о такой практике сообщили 82% родителей. Ученики средней школы могут позволить себе больше – 60% родителей дают им до 500 рублей в неделю, каждый четвертый (26%) — от 500 до 1000 рублей.

30% родителей рассказали, что выдают старшеклассникам до 500 и от 500 до 1 тыс. рублей. От тысячи до трех детям дают 18% опрошенных.

По мере взросления школьников, родители постепенно перестают контролировать их расходы. Если за покупками младшеклассников не следят только 3% родителей, то за тратами 11-14-летних подростков — уже 28%, а за бюджетом старшеклассников — 42%.