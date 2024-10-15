Казанские психологи рассказали, как относятся к увлечению детьми квадробингом

Казанский психолог Алексей Нефедов назвал квадробинг безобидным увлечением. По его словам, если ребенок увлекается такими вещами, то это не значит, что у него есть психические отклонения или проблемы в семье. Просто подросток самовыражается, и хочет выделиться, цитирует специалиста газета «Республика Татарстан».

Напомним, квадробинг – это новое движение, в котором ребята переодеваются в животных и имитируют их поведение. Например, в парках или на улице дети в костюмах медведей, собачек, енотов, лисичек и котиков бегают на четвереньках, прыгают, лают, мяукают и играют друг с другом.

Спикер напомнил, что ранее в России также были эмо, готы, которые тоже вызывали шок у жителей.

Он отметил, что бороться с такими движениями нужно только тогда, когда их представители нарушают закон или личные границы окружающих.

В свою очередь, детский психолог Венера Дынина придерживается противоположной точки зрения. Она сказала, что единственный плюс подобных занятий – отвлечение детей от телефонов. Но в целом, надеть маску животного - достаточно странный способ самовыражения для людей.

По ее словам, подобный способ выразиться – ни что иное, как попытка «уйти» от реальности и сбежать от семейных проблем. Психолог считает, что дети должны стремиться стать лучше, расти личностно, а «опускаться» до животного уровня.

Называть такие хобби безобидными или просто играми нельзя, резюмировала Дынина.