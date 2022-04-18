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Спорт
18 апреля 2022  22:22
Cергей Гаврилов

Казанские прыгуны в воду выиграли 4 медали в Минске

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В Минске прошли международные соревнования по прыжкам в воду - «Открытый Кубок Беларуси». В соревнованиях приняли участие 54 спортсмена, члены сборных России и Белоруссии по прыжкам в воду.

Как сообщает пресс-служба «Синтеза», на турнире отлично выступили спортсмены СК ВВС «Синтез», воспитанники тренера Павла Муякина.

Никита Шлейхер поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в индивидуальных и синхронных прыжках с 3м трамплина, а также командном турнире. Александр Белевцев выиграл серебро в прыжках с 10м вышки.

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