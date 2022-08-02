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Происшествия
2 августа 2022  17:32
Павел Климчак

Казанские приставы взыскали с организации более 4 млн рублей долгов по налогам

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В отделение судебных приставов предъявили исполнительный документ о взыскании долгов по налогам на 4,6 миллиона рублей с одной из организаций. Сотрудники быстро установили недвижимое имущество фирмы и арестовали его.

В результате должник-организация перевела деньги на депозитный счет приставов, откуда их перенаправили в федеральную налоговую службу в счет оплаты долга. Кроме того, фирме пришлось оплатить исполнительский сбор более 300 тысяч рублей за несвоевременное погашение долга. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

#судебные приставы #долги по налогам
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