Казанские приставы взыскали с организации более 4 млн рублей долгов по налогам

В отделение судебных приставов предъявили исполнительный документ о взыскании долгов по налогам на 4,6 миллиона рублей с одной из организаций. Сотрудники быстро установили недвижимое имущество фирмы и арестовали его.

В результате должник-организация перевела деньги на депозитный счет приставов, откуда их перенаправили в федеральную налоговую службу в счет оплаты долга. Кроме того, фирме пришлось оплатить исполнительский сбор более 300 тысяч рублей за несвоевременное погашение долга. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.