Казанские пригородные маршруты в этом году откроют раньше по просьбам дачников

Сезонное транспортное сообщение с дачными и садовыми товариществами под Казанью в 2022 году может заработать раньше. Это будет сделано с учетом мнения горожан, которые намерены активизировать работу по выращиванию урожая на своих участках. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава города Ильсур Метшин.

Мэр Казани отметил, что горожане за прошедшую неделю отправили множество обращений в его адрес с просьбой более раннего начала регулярного маршрутного сообщения с пригородами. Пришедшая весна побудила многих казанцев задуматься об активной подготовке дач к выращиванию летнего урожая.

«С учетом пожеланий дачников мы скорректируем маршруты и начало движения, чтобы возможность работы на дачных и садовых участках появилась раньше. Еще раз призываем, чтобы помимо зеленых лужаек подумали о том, как запастись всем необходимым на предстоящий год», — заметил Метшин.

В свою очередь заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров напомнил, что традиционно летние маршруты на садоводческие и дачные площадки открываются с начала майских праздников. На сегодняшний день таких маршрутов в Казани шесть, на них работают примерно 11-12 автобусов.

«В связи с вашим поручением мы изучим каждый отдельный маршрут и там, где есть необходимость, будем рассматривать возможность открываться раньше», — подчеркнул Ильдар Шакиров.