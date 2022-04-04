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Ру Тат
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Казань
4 апреля 2022  08:32
Егор Никитин

Казанские пригородные маршруты в этом году откроют раньше по просьбам дачников

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Сезонное транспортное сообщение с дачными и садовыми товариществами под Казанью в 2022 году может заработать раньше. Это будет сделано с учетом мнения горожан, которые намерены активизировать работу по выращиванию урожая на своих участках. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава города Ильсур Метшин. 

Мэр Казани отметил, что горожане за прошедшую неделю отправили множество обращений в его адрес с просьбой более раннего начала регулярного маршрутного сообщения с пригородами. Пришедшая весна побудила многих казанцев задуматься об активной подготовке дач к выращиванию летнего урожая. 

«С учетом пожеланий дачников мы скорректируем маршруты и начало движения, чтобы возможность работы на дачных и садовых участках появилась раньше. Еще раз призываем, чтобы помимо зеленых лужаек подумали о том, как запастись всем необходимым на предстоящий год», — заметил Метшин.

В свою очередь заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров напомнил, что традиционно летние маршруты на садоводческие и дачные площадки открываются с начала майских праздников. На сегодняшний день таких маршрутов в Казани шесть, на них работают примерно 11-12 автобусов.

«В связи с вашим поручением мы изучим каждый отдельный маршрут и там, где есть необходимость, будем рассматривать возможность открываться раньше», — подчеркнул Ильдар Шакиров.

#Деловой понедельник #Ильсур Метшин #дачный сезон #садовые участки
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