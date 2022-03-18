Казанские полицейские задержали мужчину, который оборудовал дома нарколабораторию

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что 38-летний житель Казани организовал дома лабораторию по изготовлению наркотиков. Полицейские задержали мужчину на улице Дубравной. Во время досмотра у него обнаружили почти 90 граммов мефедрона. Дома у него нашли еще около 62 граммов наркотика, а также большое количество приспособлений для изготовления психотропных веществ.

Задержанный признал свою вину и сознался в содеянном. Сейчас он находится под стражей, на него возбудили уголовное дело по статье за покушение на производство наркотиков.

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью». Обо всех фактах продажи наркотиков или их употребления вы можете сообщить в полицию по телефонам (843) 291-48-21 (дежурная часть), 291-20-02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (020 с мобильного), 052 (анонимно).