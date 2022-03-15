Казанские полицейские задержали девушку с десятками свертков «синтетики»

В воскресенье, 13 марта, днем сотрудники полиции задержали 31-летнюю жительницу Казани, у которой во время досмотра обнаружили 42 свертка, обмотанных красной изолентой. Дальнейшая экспертиза показала, что веществом в этих свертках является синтетический наркотик PVP массой почти 41 грамм.

Женщина рассказала, что купила наркотики, чтобы в дальнейшем сбыть их, однако ее вовремя задержали полицейские. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков», а также административное дело за употребление наркотиков, за что ей назначили штраф в 4 тысячи рублей.

Как напомнили в пресс-службе УМВД России по Казани, с 10 по 24 марта в столице Татарстана проходит первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», цель которой – привлечение общественности к участию в противодействии наркопреступности.

Обо всех фактах продажи наркотиков можно сообщить в полицию по телефонам (843) 291-48-21 (дежурная часть), 291-20-02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (020 с мобильного), 052 (анонимно).