Девушка вместе с несовершеннолетней подругой делали закладки с мефедроном в Казани

В прошедший вторник, 22 марта, сотрудники полиции задержали двух девушек 19 и 15 лет, у которых обнаружили 2 свертка с неизвестным веществом. В телефоне одной из задержанных нашли фотографии с местоположением уже оборудованных тайников. Пройдя по ним, стражи порядка изъяли еще 15 свертков.

Фото: УМВД России по Казани

Все найденные свертки направили на экспертизу, которая показала, что неизвестным веществом в них является мефедрон массой почти 15 граммов.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Решается вопрос о мере пресечения задержанных девушек.

Фото: УМВД России по Казани

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают: если вы стали свидетелем продажи наркотиков или их незаконного употребления, можете сообщить об этом по телефонам (843) 291-48-21 (дежурная часть), 291-20-02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (020 с мобильного), 052 (анонимно).