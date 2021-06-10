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Ру Тат
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10 июня 2021  14:01
Павел Климчак

Казанские полицейские установили тех, кто напал на студента из Конго

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Сотрудники полиции организовали проверку после нападения на студента из Конго в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

В соцсетях появилась информация о том, что студента-иностранца сильно ударили по голове во время ссоры на одной из улиц в Казани. 

Как стало известно агентству, инцидент произошел 5 июня на улице Петербургской. Между 26-летним иностранцем и незнакомым ему молодым человеком начался конфликт, в результате которого последний ударил студента по голове кулаком.

Стражи порядка установили участников конфликта и опросили их. В настоящее время идет проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести травм иностранца, после чего будет вынесено решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе.

#нападение #Конго
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