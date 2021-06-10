Казанские полицейские установили тех, кто напал на студента из Конго

Сотрудники полиции организовали проверку после нападения на студента из Конго в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

В соцсетях появилась информация о том, что студента-иностранца сильно ударили по голове во время ссоры на одной из улиц в Казани.

Как стало известно агентству, инцидент произошел 5 июня на улице Петербургской. Между 26-летним иностранцем и незнакомым ему молодым человеком начался конфликт, в результате которого последний ударил студента по голове кулаком.

Стражи порядка установили участников конфликта и опросили их. В настоящее время идет проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести травм иностранца, после чего будет вынесено решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе.