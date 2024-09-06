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Казанские полицейские стали донорами и сдали кровь
В Казани сотрудники отдельного батальона ППС внесли свой вклад в донорство, сдав кровь в Республиканском центре крови. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы со своим подразделением приехали сегодня на сдачу донорской крови. Важно помнить, что предназначение сотрудника полиции – оказание помощи всем, кто в ней нуждается. Надеемся, наша кровь принесет людям пользу, а кому-то, возможно, спасет жизнь», – рассказал один из доноров Егор Лебедев.
Отмечается, что сотрудники полиции Казани регулярно участвуют в акциях по сдаче крови. Врачи выразили благодарность полицейским за их готовность помочь, неравнодушие и содействие в благородном деле спасения человеческих жизней.
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