Казанские полицейские напомнили подросткам правила безопасности в летний период

Фото: Пресс-служба УМВД Казани

В Казани полицейские вместе с членами Общественного совета провели профилактическую встречу с подростками в детском лагере на базе спортивного центра «Динамо». Ребятам напомнили о правилах безопасности в летний период. Об этом сообщили в УМВД Казани.

Перед детьми также выступила представитель «Лиза Алерт» Адриана Расписная. Подросткам рассказали о безопасном маршруте домой, правилах поведения в лесу и как вести себя с незнакомцами.

Кроме того, Адриана Расписная поделилась историями из своего опыта. Она подчеркнула, что обеспечение безопасности детей — это общая задача, особенно актуальная в период летних каникул.

Также спикер и начальник отдела ПДН отдела полиции «Промышленный» Светлана Бариева напомнили подросткам о рисках, связанных с мошенничеством, и о том, как защитить себя в интернете.