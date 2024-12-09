Казанские поисковые отряды в этом году нашли останки 777 воинов Красной армии

Участники поисковых отрядов из Казани в этом году совершили 45 выездов на места сражений Великой Отечественной войны. Там они нашли и подняли останки 777 павших воинов Красной армии, 18 имен участников боев удалось установить. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала председатель городского Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

«Бойцы наших казанских отрядов обнародовали 18 имен и передали личные вещи павших воинов родственникам, проживающим в других регионах России. В Казани в этом году была организована церемония передачи личных вещей красноармейца Гордеева Ивана Дмитриевича 1915 года рождения его внуку. Останки были обнаружены в 2024 году на территории Старорусского района Новгородской области», — уточнила докладчица.

Она также отметила, что в Казани на сегодняшний день более 400 человек состоят в 22 поисковых отрядах. Они ежегодно участвуют в экспедициях на места сражений Великой Отечественной войны, работают в архивах и «занимаются патриотической деятельностью». В этом году казанцы выезжали на поиски в Волгоградскую, Сахалинскую, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Ростовскую, Мурманскую области, в Республику Карелия, а также в Беларусь.