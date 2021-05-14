Казанские подростки заняли первые места в республиканском конкурсе по автомногоборью

Сегодня в Казани состоялся республиканский конкурс по автомногоборью среди команд юношей и девушек от 16 до 18 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 45 юношей и девушек из 15 городов и районов Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Конкурс начался с минуты молчания в память о жертвах нападения на школу в Казани. Мероприятие открыл заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров.

«В Республике придается большое значение развитию юношеского автомобильного движения. С открытием детских юношеских автошкол, проведением конкурсов знатоков ПДД и водительского мастерства связаны наши надежды на повышение безопасности и культуры вождения подрастающего поколения», – отметил он.

Соревнование прошли в личном и командном зачетах. Участники продемонстрировали знания ПДД и навыки управления автомобилем при выполнении сложных упражнений на время.

Главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов отметил, что уровень подготовки участников с каждым годом только растет.

«Сравнивая результаты республиканского конкурса прошлых лет, отмечаем повышение уровня профессионального мастерства при прохождении фигур на этапе «Классическое скоростное маневрирование», а на этапе «Знание Правил дорожного движения» безошибочные ответы на все вопросы», – добавил он.

В личном зачете тройку призеров представляла Казань: первое место – Карина Мухаметзянова, второе – Кирилл Наумов, третье – Елизавета Загидуллина. Среди команд первое место завоевала «Детская юношеская автомобильная школа» из Казани, второе место занял чистопольский филиал «Детской юношеской автомобильной школы», а третьими стали представители ДОСААФ Альметьевского района.

Победителей и призеров наградили кубками, дипломами и ценными подарками.

Фото: республиканская Госавтоинспекция.