Казанские подростки создали точную копию советского бронеавтомобиля

Фото: Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани

В Казани активисты и подростки, посещающие коворкинг «Я сам», создали точную копию советского бронеавтомобиля БА-64. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Идея появилась у юных казанцев несколько лет назад. Они решили найти подробную информацию о боевой машине и воссоздать ее в масштабе 1:1 для показа модели на различных общественных мероприятиях.

В 2020 году началась кропотливая работа по поиску чертежей и фотографий для создания модели БА-64. Почти все материалы ребята нашли в открытом доступе и после оцифровки чертежей приступили к созданию первого уменьшенного макета. В 2021 году клуб «Вертолет», где располагался коворкинг, закрыли на ремонт, но это не остановило любителей советской бронетехники. После переезда в клуб «Лимонад» энтузиасты продолжили работу.

Опытный экземпляр в натуральную величину был представлен 22 июня в лагере «Молодежный», где отдыхающие добавили последние детали к модели броневика. В Комитете по делам детей и молодежи исполкома Казани уточнили, что сейчас подростки вместе со специалистами планируют воссоздать бронемашину БА-64 полностью в металле.

БА-64 — советский лёгкий бронеавтомобиль, разработанный в июле — декабре 1941 года на шасси легкового автомобиля «ГАЗ-64». Всего с апреля 1942 по начало 1946 года СССР произвел 9070 таких бронеавтомобилей и машин на его базе. Броневики активно использовались советскими войсками с лета 1942 года вплоть до конца войны в качестве разведывательной машины, а также для поддержки пехоты.

В послевоенные годы бронеавтомобили этого типа служили в основном в качестве учебно-боевых машин и оказались сняты с вооружения в первой половине 1950-х годов. В небольших количествах они применялись также армией КНДР во время войны в Корее.

БА-64 стал последним советским бронеавтомобилем классического типа. Его экипаж состоял из двух человек, скорость хода по шоссе достигала 80 км/ч, а на вооружении находился башенный пулемет калибром 7,62 миллиметра.