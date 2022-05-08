Казанские перевозчики выделят дополнительные автобусы до кладбищ 9 мая
В понедельник, 9 мая, в Казани будут курсировать дополнительные автобусы. Перевозчики усилят маршруты до городских кладбищ, сообщается на сайте мэрии татарстанской столицы.
Планируется пустить дополнительные машины по следующим маршрутам:
- №84 от ул.Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;
- №201с от пр.Победы до Самосыровского кладбища;
- №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
- №204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;
- №205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;
- №206с от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река;
- №207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;
- №208с от ул.Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;
- №209с от пл.Вахитова до Ново-Татарского кладбища;
- №210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.
Кроме того, в этот день автобусы №№2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №№2, 3, 5, 7 выйдут на линию по графику рабочего дня.
Напомним, что 9 мая автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 23:30.