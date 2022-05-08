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Транспорт
8 мая 2022  13:40

Казанские перевозчики выделят дополнительные автобусы до кладбищ 9 мая

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В понедельник, 9 мая, в Казани будут курсировать дополнительные автобусы. Перевозчики усилят маршруты до городских кладбищ, сообщается на сайте мэрии татарстанской столицы.

Планируется пустить дополнительные машины по следующим маршрутам: 

  • №84 от ул.Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;
  • №201с от пр.Победы до Самосыровского кладбища;
  • №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
  • №204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;
  • №205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;
  • №206с от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река;
  • №207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;
  • №208с от ул.Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;
  • №209с от пл.Вахитова до Ново-Татарского кладбища;
  • №210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

Кроме того, в этот день автобусы №№2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №№2, 3, 5, 7 выйдут на линию по графику рабочего дня. 

Напомним, что 9 мая автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 23:30.

#транспорт #кладбища
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