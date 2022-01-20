Казанские перевозчики просят повысить цены на проезд в транспорте на 5 рублей

Перевозчики Казани просят повысить стоимость проезда в наземном общественном транспорте на пять рублей либо пересмотреть размер компенсаций из бюджета за перевозку льготников. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

Он объяснил, что перевозчики не получили компенсаций по QR-кодам из бюджета Татарстана, а так как в республике нет брутто-контрактов, по которым оплачивается выполнение работ за километр, единственным источником дохода для них по-прежнему остаются билеты за проезд.

«Компенсаций по QR-кодам из бюджета Татарстана перевозчикам Казани не поступало. Отмечу, что даже если компенсация поступит, ситуация все равно остается очень сложной. Поднялись цены на топливо, запчасти для общественного транспорта, сотрудникам нужно повышать зарплату, ведь цены на продукты растут», — заявил председатель Ассоциации АТП РТ.

Единственный выход из ситуации, который видят перевозчики, — это пересмотр существующих тарифов и компенсаций за перевозку льготников. Так, они просят поднять стоимость проезда по всем видам оплаты на пять рублей либо, во втором случае, повысить компенсации из бюджета РТ до 27 рублей.

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Казани составляет 27 рублей по транспортной карте, 30 — по банковской и 35 — наличными.