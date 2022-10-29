Казанские перевозчики о сгоревшем автобусе: Он подлежал замене в этом году

В ассоциации АТП Татарстана прокомментировали ситуацию со сгоревшим автобусом этим утром на въезде в Казань. Как сообщили перевозчики, автобус 2012 года выпуска, он проездил более 800 тысяч километров – по утвержденным стандартам он подлежал замене в этом году.

«Ассоциация уже не раз обращалась к руководству республики с просьбой о помощи. Перевозчики не попали ни в одну новую федеральную программу поддержки по обновлению подвижного состава на ближайшие годы. В Татарстане программы поддержки по обновлению подвижного состава просто нет», – сообщил председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Как добавили перевозчики, всего в Казани на данный момент необходимо заменить 250 автобусов. Если раньше автобус стоил 10 млн, то сейчас – 16 млн рублей. Ассоциация перевозчиков надеется, что руководство республики примет решение о поддержке обновления автопарка.