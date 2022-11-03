Казанские перевозчики наказали кондукторов-хамов, на которых жаловались пассажиры

Сегодня в Комитете по транспорту Казани состоялась очередная комиссия по безопасности дорожного движения, на которой в режиме видеосвязи были приглашены водители и кондуктора Метроэлектротранса и нескольких автотранспортных предприятий.

В Комитет поступило несколько жалоб на кондукторов общественного транспорта. Одна из них на кондуктора троллейбуса №8, который нахамил пассажиру, – с ним перевозчики проведут допинструктаж по культуре обслуживания пассажиров.

Еще один пассажир пожаловался на то, что кондуктор автобуса №5 слишком громко слушал музыку. Пассажир сделал ему замечание, в ответ на что кондуктор ему нагрубил. Этого работника лишили премии, с ним также проведут допинструктаж.

Третья жалоба поступила на горячую линию казанских перевозчиков: кондуктор автобуса №33 кинул билет в лицо пассажиру. Его также лишили премии и для него проведут допинструктаж.

Всего на комиссии было рассмотрено 12 вопросов, были приняты решения о дисциплинарных взысканиях. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.