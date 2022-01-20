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Транспорт
20 января 2022  14:10
Александр Хевронин

Казанские перевозчики могут получить субсидии за убытки от антиковидных мер

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Казанские перевозчики могут подать заявку на получение субсидии, которая возместит им убытки из-за введения антиковидных мер. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

«Субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов муниципальных автотранспортных предприятий, осуществляющих городские пассажирские перевозки в связи со снижением пассажиропотока вследствие введения мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19», – сказано в документе.  

Размер субсидии составит половину от суммы убытков предприятия за 2020 и 2021 год. При этом размер убытка за один год определяется разницей доходов между 2019 годом и одним из последующих годов.

Исполнение постановления должен проконтролировать замруководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров.

#ПАТП #субсидии #исполком казани
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