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Казанские офисы филиала фонда «Защитники Отечества» начали принимать без выходных
С 1 июля в работе филиала фонда «Защитники Отечества» произошло важное изменение. Теперь центральные офисы филиалов перешли на семидневный режим работы и будут вести прием без выходных, сообщают в филиале фонда.
Изменения касаются только казанского офиса. Социальные координаторы в районах республики будут работать по старому режиму.
Изменение графика работы связано с ростом числа запросов от участников СВО и членов их семей. Большинство вопросов являются срочными и касаются госпитализации, протезирования, оформления документов.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. В филиалах фонда защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд вовлекает ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.
Обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» можно с понедельника по воскресенье с 9.00 до 18.00 по адресу: Казань, проспект Ямашева, 1 или по номеру (843) 598 33 55.
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