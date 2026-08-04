Казанские мужчины считают дорогие подарки лучшим способом примирения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани 58% мужчин уверены, что дорогой подарок помогает помириться после ссоры с любимым человеком, следует из совместного исследования CDEK.Shopping и приложения «Мамба».

Самые дорогие подарки, которые дарили мужчины, – ювелирные украшения (38%), духи (18%), брендовая одежда (6%) и машина (4%). Чаще всего респонденты ссорятся несколько раз в год (мужчины – 35%, женщины – 21%), 24% опрошенных обоих полов заявили, что не ссорятся вовсе.

Первыми на примирение идут мужчины (84%), в большинстве случаев извиняясь словами (79%). Цветы дарят 26%, готовят ужин – 10%, дорогие подарки выбирают лишь 8%. Среди брендов лидируют Dior (17%), Louis Vuitton (14%) и Chanel (13%).

Самыми желанными подарками после ссоры женщины назвали совместное путешествие (31%) и автомобиль (28%). Почти половина мужчин (47%) дарят дорогие вещи без повода, 20% – при чувстве вины.

49% женщин признались, что дорогой подарок помог им помириться, среди мужчин этот показатель выше – 58%.