Казанские молодожены проголосовали в день бракосочетания

Сегодня у семьи Тимофеевых значимое событие в жизни — день бракосочетания. Так случилось, что дата регистрации брака выпала на выборы в Государственную Думу РФ. Молодые люди с активной гражданской позицией решили совместить приятное с полезным, и отдали свои голоса на избирательном участке №225, как шутливо отметили молодые, за равноправие.

«Выборы — это важное событие в жизни любого человека. Это способ выразить свою гражданскую позицию. В первую очередь, мы — граждане своей страны, поэтому не могли поступить иначе», — рассказала пара.

Молодожены отметили, что, выбирая день свадьбы, не ориентировались на значимую дату в политической жизни страны.

Поздравить с бракосочетанием и отблагодарить за гражданскую сознательность Эльвиру и Алексея к избирательному участку явились артисты. Они исполнили песни и частушки о выборах, а также вручили молодым подарок.

«Не отметить решимость этих молодых людей сложно: мало того, что они создали семью, так еще и выборы в такой день не пропустили. Мы решили их поддержать не только словесно, но и материально. Как и полагается, подарили молодым чайный сервиз», — отметили артисты.

Впереди у Тимофеевых насыщенная программа: фотосессия, а также встреча с родными и близкими, чтобы за праздничным ужином отметить знаменательный день.

Автор фото: Владимир Васильев