Казанские молодогвардейцы выбрали нового руководителя

Участники XI отчетно-выборной конференции Казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» подвели итоги работы за последние три года и избрали нового руководителя организации. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

Мероприятие прошло в молодежном центре «Яратам». Участие в нем приняли депутат Государственного Совета РТ и руководитель регионального штаба МГЕР Руслан Шигабуддинов, депутат Казанской городской Думы и директор Центра социальной адаптации «БлагоДарю» Гульнара Галиахметова, руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев, первый заместитель председателя Комитета по делам детей и молодежи Казани Динар Сайфуллин, представители вузов и рядовые активисты.

С работе штаба с 2023 по 2026 год рассказал бывший руководитель Казанского местного отделения МГЕР Владислав Тарасов. «Хочется пожелать, чтобы команда продолжала мечтать и воплощать свои идеи в реальность, реализовывать новые уникальные проекты, которые помогут укрепить позиции „Молодой гвардии“ на региональном и федеральном уровнях», – заметил он.

Новым руководителем Казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» участники конференции выбрали Рифа Хуснутдинова.

В состав нового местного штаба также вошли самые активные казанские молодогвардейцы: Диана Бакланова, Анастасия Гордеева, Александра Ишутова, Амира Зиннатова, Семен Павлов, Даниил Патшин, Денис Вылегжанин, Милена Тимофеева, Шамиль Фатхутдинов и Арина Чиркова.

Булат Алеев указал на вклад организации в развитие молодежной политики города. «Это одно из самых ярких молодежных движений города, которое активно участвует в общественной жизни и поддерживает специальную военную операцию. Организация проводит колоссальную работу», – заявил он.

Риф Хуснутдинов поблагодарил участников конференции за оказанное доверие. «Я безмерно благодарен за доверие и возможность работать вместе с такой командой. Обещаю не подвести ни свою команду, ни организацию. Мы продолжим активную работу с молодежью, будем уделять внимание патриотическому воспитанию, вовлечению молодых людей в общественно-политические и социально значимые проекты», – заверил он.

В завершение конференции Руслан Шигабуддинов вручил благодарственные письма самым активным участникам за эффективную работу и личный вклад в развитие «Молодой Гвардии» в Казани. Также под подписью Председателя комитета по делам детей и молодежи города Казани Дмитрия Хвостикова были вручены благодарственные письма за плодотворную работу и значительный вклад в развитие молодежной политики города.