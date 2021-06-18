Казанские медики подключились к созданию новой концепции больницы №5 в Челнах

Специалисты казанской клинической больницы №7 приехали в Набережные Челны, чтобы помочь создать концепцию новой челнинской больницы №5. Об этом сообщает Управление здравоохранения города.

Казанская клиническая больница №7 является одной из крупнейших и наиболее оснащенных больниц республики. Она располагает современным медицинским оборудованием, высококвалифицированными специалистами и передовыми технологиями в области медицины.

Специалисты из столицы Татарстана посетили больницу №5 в Набережных Челнах, осмотрели здание и оценили возможности для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

По их мнению, важным условием работы многопрофильного стационара является обеспечение комфортного пребывания пациентов. К сожалению, в условиях бывшего общежития, чье здание сегодня занимает больница №5, сложно создать приемлемую обстановку, констатировали гости.

Врачи казанской больницы пообещали продолжить оказывать организационно-методическую помощь коллегам из Челнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах занимаются поиском участка для строительства нового здания для больницы №5.

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов.