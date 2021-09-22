Казанские лютеране отметят 250-летие кирхи Святой Екатерины

25 и 26 сентября в Казани будет отмечаться 250-летие со дня постройки кирхи Святой Екатерины. В честь праздника в здании планируется проведение торжественного богослужения и концерта, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Официальная часть торжеств начнется в 15.00 25 сентября, затем с 17.00 перед гостями выступят органная группа кирхи, а также творческие коллективы Немецкого дома РТ.

На следующий день состоится торжественное богослужение, в котором примут участие архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр и настоятель Поволжско-Камского пробства Владимир Проворов. Начало службы запланировано на 10 утра.

Кирха Святой Екатерины находится по адресу: улица Карла Маркса, дом 25.