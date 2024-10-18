Казанские криминалисты провели практическое занятие для кадетов

Криминалисты республиканского следственного управления организовали для учащихся кадетских классов Казани открытый урок по использованию криминалистической техники. Мероприятие было проведено в преддверии празднования Дня образования криминалистической службы.

Руководитель отдела криминалистики Ильсур Тимергалиев выступил перед учащимися с приветственной речью и напомнил о целях, стоящих перед криминалистами следственного управления.

Затем опытные следователи-криминалисты Тимур Курбанов и Николай Абдуллин провели практическое занятие для ребят, продемонстрировав применение криминалистической техники.

Кадетские классы на базе двух казанских школ были созданы в 2021 году. Учащиеся этих классов изучают основы государственной службы в Следственном комитете в рамках дополнительной образовательной программы. Первые учащиеся кадетских классов закончили обучение в 2023 году, и сейчас следователи активно готовят следующих выпускников.