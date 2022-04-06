Казанские корни Галы Дали и судьба Сальвадора: презентация книги в Нацбиблиотеке РТ

8 апреля в Национальной библиотеке РТ (Пушкина, 86) пройдет презентация книги «Сюрреальные нити судьбы Сальвадора Дали, Гала и Казань», вышедшей в издательстве «Познание» Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова.

Издание, подготовленное коллективом преподавателей и сотрудников вуза, имеет, без преувеличения, республиканское значение, ведь оно укрепляет связи национальной культуры с мировым наследием.

Книга знакомит читателей с довольно колоритными и неоднозначными фигурами ХХ века — Сальвадором и Галой Дали. Прожив яркую и насыщенную жизнь, они оставили после себя много мифов и загадок. В работе представлено новое объяснение их судьбы. В монографии, опираясь на архивные источники, доказывается, что именно в Казани родилась муза великого художника и через Галу (Елену Дьяконову) Сальвадор Дали оказался кровно связан со столицей Татарстана.

Благодаря сконструированному в книге сюрреалистическому облику Казани можно совершить виртуальную прогулку по городу, прослушать по QR-кодам лекции о произведениях Сальвадора Дали и некоторых других художников, с помощью психоанализа ознакомиться с занимательными подробностями из жизни Дали, Галы и их друзей, а также антологией гастрономии, гастроэстетикой творческого гения на основе его кулинарной книги Diners de Gala.

Издание иллюстрировано репродукциями картин татарстанского художника-наивиста Альфрида Шаймарданова и работ студентов-дизайнеров Казанского инновационного университета.

Книга является некоммерческим проектом и предназначена для широкого круга читателей — всех, кто интересуется биографиями Сальвадора Дали и его музы Галы, историей Казани, а также психологией. Книга могла бы стать ценным представительским изданием для жителей и гостей столицы Республики Татарстан, а также помочь в создании новых экскурсионных маршрутов по необычной, сюрреальной Казани.

В числе приглашенных гостей: заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, директор Комитета по развитию туризма г. Казани Дарья Санникова, замруководителя «Татмедиа» Эдуард Хайруллин, президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов, и другие.

Мероприятие пройдет 8 апреля в Национальной библиотеке Татарстана (ул. Пушкина, 86). Начало презентации запланировано на 15.00.