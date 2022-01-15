Казанские компании стали чаще приглашать на работу бывших сотрудников

В 2021 году казанские компании в полтора раза чаще, чем до начала пандемии коронавируса, в доковидном 2019-м, предлагали вернуться на работу уволившимся сотрудникам. Такая возможность была у 45% казанцев, но воспользовались ею лишь 13%. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результаты социологического опроса.

За последний год 36% работодателей из столицы Татарстана приходилось приглашать бывшего сотрудника вернуться на прежнее место. Среди причин такого поведения компаний — «нехватка кандидатов с релевантным опытом, узкая специализация уволившегося сотрудника, а также повышение заработной платы», отмечают аналитики сервиса.

При этом наиболее часто жители Казани соглашались возвращаться на прежнее место работы из-за достойной зарплаты (38%), повышения в должности (14%) и хорошего коллектива (11%). Отказывались же от возвращения чаще всего из-за маленькой зарплаты (29%), плохих условий (13%) и удовлетворенности новой работой (10%).

На последнее место работы согласился бы вернуться почти каждый четвертый казанец (22%). Возобновить трудовые отношения с бывшим работодателем жителей столицы Татарстана может мотивировать в первую очередь зарплата — в этом признались 52% опрошенных. Среди других факторов респонденты назвали улучшение условий труда (11%), смену руководства (7%), повышение в должности (5%) и возможность работы в старом коллективе (5%).

Больше остальных готовы вернуться в прежнюю компанию люди старше 45 лет. Из них 22% уже имеют такой опыт, а не отказался от подобного развития событий каждый третий опрошенный из этой возрастной категории.

Социологический опрос проводился с 10 по 12 января 2022 года.