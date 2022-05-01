Казанские коммунальщики на две недели ограничат движение по улице Патриса Лумумбы

В мае в Казани будет временно перекрыта часть улицы Патриса Лумумбы. Ограничение будет действовать с 5 по 20 мая, сообщается на сайте мэрии города.

Весь этот период будет перекрыт тротуар возле жилого дома №34.

Кроме того, 8 мая с 00.00 до 4.30 возле того же дома рабочие перекроют и проезжую часть.

По данным мэрии, ограничение движения вводится из-за реконструкции тепловых сетей. Трубы будут перекладывать на участке от дома №2 по улице Шуртыгина до дома №23 по улице Патриса Лумумбы.