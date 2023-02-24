Казанские команды заняли два призовых места в чемпионате России по регби на снегу

Сегодня в Казани на стадионе «КАИ Олимп» завершился чемпионат России по регби на снегу среди мужчин. В итоге чемпионом страны стала сборная Самарской области. Серебро досталось казанской «Энергии», бронза у РК «Казань».

На заснеженном поле стадиона «КАИ Олимп» на участке 30 на 25 метров команды соревнований в формате «пять на пять». Два тайма по пять минут с минутным перерывом. Особенное регби. Без ворот и поэтому без штрафных ударов и реализаций. Но с минутными удалениями и попытками, то есть заносом мяча за зачетную линию. Не мудрено, что лучшим игроком чемпионата был признан самарец Денис Муляр.

Всего в турнире приняли участие 12 мужских команд: РК «Энергия» (Казань), Сборная Самарской области (Самара), РК «Зеленоград» (Москва), РК «Витязь» (Пермь), РК «Казань» (Казань), РК «Варяг» (Великий Новгород), Сборная Калининградской области – Балтийский Шторм (Калининград), Сборная Дагестана (Республика Дагестан), «Красный город» (Йошкар-Ола), ТВВИККУ (Тюмень), РК «Руда» (Железногорск), РК «Витязь-2» (Пермь).

Большинство регбистов и на морозе играли без головных уборов, благо замерзнуть при столь контактном виде спорта не грозит, двигаться приходится постоянно. А советы и критика летят постоянно от стоявших рядом с полем одноклубников и любителей регби.

После предварительного турнира в утешительном матче за 11-е место верх над «Рудой» взял «Витязь-2». 9-е место занял «Красный Город», одолевший ребят из Тюменского высшего военно-инженерного училища. В игре за 7-е место «Варяг» был сильнее сборной Дагестана. 5-е место досталось «Балтийском шторму», обыгравшему в овертайме «Витязь».

Наконец в битве за третье место «Казань» уверенно взяла верх над «Зеленоградом» (8:2). А самым упорным по определению стал финал, который, будем объективны, прошел с заметным преимуществом самарцев, постоянно ведущих в счете против «Энергии». Самарцы меньше ошибались и лучше использовали свои шансы, забивая даже в меньшинстве, победа со счетом 6:4, хотя за минуту до конца казанцы сократили счет до минимума, 4:5.

В женском турнире, он стартует завтра, сыграют 6 команд: РК «Витязь» (Пермь), РК «Зилант» (Казань), РК «Энергия» (Казань), «Красный Город» (Йошкар-Ола), Студенческая сборная Республики Татарстан, РК «Варяг» (Великий Новгород).