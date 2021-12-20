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Культура
20 декабря 2021  05:14

Казанские книголюбы смогут обсудить книгу «Крампус, Повелитель Йоля» в Нацбиблиотеке РТ

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Жители Казани смогут обсудить роман Джеральда Брома «Крампус, Повелитель Йоля» на встрече в Нацбиблиотеке РТ. Мероприятие литературного клуба «Лучше обсудим книги» пройдет 22 декабря, сообщается на странице библиотеки в Instagram.

«Крампус» — очередная мрачная и атмосферная история автора — художника-фантаста Джеральда Брома, известного как своими мрачными произведениями, так и не менее готичными иллюстрациями. 

«Как-то на Рождество в одном маленьком местечке в округе Бун, что в Западной Вирджинии, бард-неудачник по имени Джесс Уокер становится свидетелем странного происшествия: семеро существ, напоминающих чертей, гонятся человеком в красной шубе, подозрительно похожим на... Санта-Клауса», — так начинается аннотация к роману.

Присоединиться к обсуждению темного фэнтези можно по ссылке. Встреча начнется в 18.30.

#нацбиблиотека рт #книги #встреча
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