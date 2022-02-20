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Культура
20 февраля 2022  06:04

Казанские книголюбы смогут обсудить «Американских богов» Нила Геймана

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23 февраля в Национальной библиотеке РТ состоится встреча литературного клуба «Лучше обсудим книги». Темой обсуждения на этот раз станет масштабный роман Нила Геймана «Американские боги». Об этом говорится на официальной странице библиотеки в Instagram.

«„Американские Боги“ Нила Геймана — фэнтези-роман, в котором древняя мифология тесно сплелась с современной культурой, а ужас с сатирой. Сюжет романа повествует о богах различных народов и религий, которые пытаются выжить среди новых богов в США», — рассказали о произведении в пресс-службе.

Встреча начнется в 18.30. Для участия в ней необходимо пройти регистрацию.

#нацбиблиотека рт #книги
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