Казанские клубы объединились в акции «Розовый октябрь»

Фото: rubin-kazan.ru

ЖФК «Рубин» по традиции проводит домашние матчи октября в специальной розовой форме.

Так клуб поддерживает акцию «Розовый октябрь», напоминая о важности заботы о здоровье.

В этом году инициатива объединила профессиональные спортивные клубы Казани — ЖВК «Динамо-Ак Барс» и ЖБК «Казаночка».

В совместной фотосессии приняли участие волейболистки Екатерина Гатина и Дарья Смирнова, а также баскетболистка «Казаночки» Дарья Пушкарева.

Как и в прошлом сезоне, эмблема клуба, генерального спонсора и партнеров нанесена на форму почти незаметно — в оттенке, максимально близком к ее цвету.

Акцент сознательно смещен с привычных символов: главным элементом стала фраза «Береги себя», обрамленная силуэтом футбольных ворот.

Ключевая деталь дизайна — абстрактный УЗИ-паттерн, интегрированный в текстуру формы. Он усиливает визуальную концепцию и подчеркивает связь с темой здоровья и профилактики.

Цель инициативы — привлечь внимание к проблеме рака молочной железы и напомнить о необходимости заботиться о здоровье.